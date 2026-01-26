Maia Sandu: Rusia a cheltuit circa 7 miliarde lei pentru a vicia alegerile parlamentare din R. Moldova

Moscova ar fi cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Potrivit șefului statului, pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituțiile, mass-media și cetățenii R. Moldova au rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 — prin manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre”, a declarat ea.

Totuși, menționează președintele, această presiune nu a întors R. Moldova din drum.

„Dimpotrivă, ne-a consolidat direcția. Am accelerat reformele, am întărit instituțiile și ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a adăugat șeful statului.

De menționat că Maia Sandu întreprinde în aceste zile o vizită de lucru în Polonia, la invitația liderului de la Varșovia, Karol Nawrocki.