Sute de lebede iernează pe Nistru. Ecologiștii avertizează: Nu le hrăniți cu pâine

An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe sunt observate în zona satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși unele păsări și-au continuat migrația, cele rămase transformă malurile râului într-un veritabil tablou de iarnă.

Localnicii vin zilnic să le admire, mai ales familiile cu copii. „Sunt foarte frumoase. Copiii le adoră. Am înțeles că nu trebuie să le hrănim, așa că doar le privim”, a declarat o localnică pentru Moldova 1.

Totuși, unii vizitatori nu respectă recomandările specialiștilor și le oferă păsărilor pâine sau alte produse de panificație. „Vedem adesea rațe și cocostârci hrănite cu firimituri. Nistrul este înghețat, dar ele găsesc locuri lângă mal”, a spus o altă locuitoare.

Hrănirea cu pâine, periculoasă pentru lebede

Ecologiștii avertizează că pâinea se digeră greu și poate provoca boli grave sau chiar moartea păsărilor. În schimb, sunt recomandate cereale precum porumb, grâu, orz, ovăz sau secară, dar și legume mărunțite: varză, salată sau morcov proaspăt.

„Lebedele se hrănesc natural cu plante subacvatice, iar iarna oamenii le pot ajuta doar cu alimente potrivite. Este important să nu le oferim produse de panificație, care le pot dăuna grav”, a explicat Tatiana Starinciuc, specialist al Agenției Ecologice Soroca.

Dependența de oameni, un risc ascuns

Ornitologii atrag atenția că păsările care se obișnuiesc cu hrana oamenilor pot rămâne captive în gheață, riscând viața lor. Un caz recent la Criuleni a arătat cât de periculoasă poate fi această situație.

Specialiștii recomandă vizitatorilor să admire lebedele de la distanță, fără a interveni excesiv, pentru ca păsările să ierneze în siguranță și să-și continue migrația naturală atunci când condițiile permit.