Alexandru Tănase: Discuția despre Reunirea celor două state românești este o discuție legitimă, constituțională și inevitabilă

Discuția despre Reunirea celor două state românești nu este nici radicală, nici ilegală, nici marginală. Este o discuție legitimă, constituțională și inevitabilă. Iar contextul internațional nu face decât să-i sporească urgența.

Forumul Economic Mondial de la Davos a transmis un mesaj limpede, formulat fără menajamente de premierul canadian Mark Carney: „Suntem în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”. Iar fraza care a străpuns limbajul diplomatic a fost aceasta: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. Europa are de ales: să stea împreună sau să fie devorată separat.

Este un mesaj valabil și pentru Republica Moldova. În acest context, declarația președintei Maia Sandu din 12 noiembrie, privind Unirea cu România ca opțiune de supraviețuire în fața riscurilor care planează asupra noastră, este legitimă și, mai mult decât atât, vizionară. Este o declarație care nu ar trebui să rămână suspendată în registrul simbolic, ci urmată de pași concreți, indiferent de incomoditățile politice ale momentului.

Republica Moldova nu are cu cine „sta la masă” decât cu România. România la fel. Orice iluzie de solitudine strategică se va sfârși, mai devreme sau mai târziu, în meniu.

Acest adevăr este valabil și pentru România.