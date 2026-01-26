PNM sesizează ANI în privința lui Nicolae Botgros: Legea este una pentru toți

Partidul Național Moldovenesc (PNM) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI), invocând o posibilă stare de incompatibilitate în cazul deputatului Nicolae Botgros, care exercită în paralel mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al Orchestrei „Lăutarii”, din cadrul instituției publice „Moldova-Concert”.

Potrivit formațiunii, „Moldova-Concert” se află în subordinea Ministerului Culturii și este finanțată din bugetul de stat, fapt care, în opinia PNM, ar încadra funcția deținută de Botgros în categoria celor reglementate de legislația privind incompatibilitățile.

Reprezentanții PNM au subliniat că demersul nu vizează activitatea artistică a lui Nicolae Botgros, pe care o califică drept una de mare valoare pentru cultura națională și pentru promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare. Totuși, PNM susține că asocierea cu partidul de guvernare nu ar trebui să influențeze aplicarea legii.

Formațiunea mai afirmă că, într-o societate democratică, normele privind exercitarea funcțiilor publice trebuie respectate de toți, indiferent de notorietate sau afiliere politică, iar clarificarea situației ar contribui la menținerea încrederii publice în instituțiile statului.

Nicolae Botgros este deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ales în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.