Maia Sandu: Rusia controlează Transnistria și limitează ajutorul Chișinăului

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, afirmă că posibilitățile autorităților de la Chișinău de a oferi sprijin locuitorilor din regiunea transnistreană sunt limitate, deoarece teritoriul se află sub controlul Federației Ruse.

Șefa statului a menționat că situația economică și energetică din stânga Nistrului este dificilă și că locuitorii regiunii resimt mai puternic efectele crizei decât cei de pe malul drept al Nistrului.

„Situația din Transnistria este foarte proastă pentru majoritatea cetățenilor noștri de acolo. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că situația lor ar putea fi mai bună, dar există acest conflict și regimul susținut de Rusia”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, prezența trupelor ruse în regiune reprezintă principalul obstacol în calea reintegrării și a îmbunătățirii condițiilor de trai.

„Cel mai mare obstacol în calea îmbunătățirii situației este prezența armatei ruse pe malul stâng. Atâta timp cât trupele rusești sunt acolo, malul drept nu poate oferi locuitorilor din stânga niciun sprijin serios”, a spus șefa statului.

Maia Sandu a amintit și despre sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru depășirea crizei energetice din regiune. Potrivit ei, anul trecut UE a pus la dispoziție 60 de milioane de euro pentru a ajuta Transnistria să facă față problemelor legate de aprovizionarea cu gaze.

„Până acum, acest sprijin a fost refuzat. Cred că este decizia regimului de la Tiraspol, sau mai degrabă a Moscovei, să nu accepte această asistență. Din păcate, aceasta înseamnă că oamenii de acolo vor simți greul acestor probleme”, a mai declarat Maia Sandu.