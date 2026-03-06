MAE: Peste 100 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Orientul Mijlociu

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă să monitorizeze situația de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor regionale. Potrivit autorităților, până în prezent nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele monitorizate.

Ministerul precizează că misiunile diplomatice ale Republicii Moldova mențin contact permanent cu autoritățile locale și oferă sprijin consular cetățenilor moldoveni aflați în regiune.

În Israel, situația de securitate rămâne stabilă, fără schimbări majore, iar cetățenii moldoveni sunt îndemnați să respecte măsurile de securitate stabilite de autoritățile israeliene. Până în prezent nu au fost înregistrate solicitări de evacuare din partea moldovenilor aflați în această țară.

În Emiratele Arabe Unite, autoritățile anunță că situația rămâne sub control, deși tensiunile regionale persistă. Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi a preluat până acum 181 de apeluri la linia de urgență și 144 de solicitări prin e-mail privind asistența consulară. De asemenea, au fost înregistrate 116 solicitări de evacuare din Emiratele Arabe Unite și două din Bahrain. Potrivit datelor oficiale, zece cetățeni moldoveni au părăsit deja zona.

În Qatar, situația rămâne complicată, iar spațiul aerian și maritim sunt în continuare închise. Până acum au fost înregistrate 26 de solicitări de evacuare, 40 de solicitări de informații și cinci cereri de asistență consulară. Autoritățile locale nu recomandă deocamdată evacuarea.

În Liban, patru cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat sprijin pentru repatriere, iar ambasada de la Ankara examinează opțiunile disponibile pentru tranzit. Totodată, un cetățean sirian, căsătorit cu o cetățeană a Republicii Moldova, a revenit deja pe teritoriul țării.

Ministerul mai precizează că situația de securitate din Iran rămâne volatilă, pe fondul operațiunilor militare. Cetățenii moldoveni aflați în această țară sunt îndemnați să evite deplasările între provincii, să evite apropierea de obiective guvernamentale sau militare și să păstreze legătura cu misiunile diplomatice pentru eventuale opțiuni de evacuare. Până în prezent nu au fost înregistrate solicitări de evacuare din partea moldovenilor aflați în Iran.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune să evite deplasările neesențiale, să respecte instrucțiunile autorităților locale, să verifice permanent statutul zborurilor și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale țării.

Totodată, autoritățile au anunțat că au primit sesizări și din partea unor cetățeni moldoveni aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Zanzibar sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea sau reprogramarea zborurilor și dificultăți de tranzit.