Scandal la o grădiniță din Chișinău: O educatoare, acuzată că ar fi agresat copiii

Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție.

Potrivit părinților, înregistrările audio ar surprinde momente în care educatoarea lovește copiii și folosește un limbaj jignitor la adresa acestora. În unele secvențe se aud lovituri, urmate de țipete și reproșuri adresate copiilor.

„Am pus microfoane pentru că ni se spunea că problemele apar din cauza copiilor, că sunt obraznici și agresivi. În realitate, au existat plângeri că ar fi fost loviți, inclusiv în timpul somnului”, a declarat una dintre mame.

O altă mamă susține că fiul ei ar fi fost lovit de mai multe ori, iar educatoarea ar fi continuat să-l certe chiar și atunci când copilul plângea.

Părinții afirmă că unii copii ar fi fost și umiliți verbal, iar unii dintre ei ar evita să vorbească despre cele întâmplate din cauza fricii.

După apariția suspiciunilor, părinții s-au adresat la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău. Reprezentanții instituției au declarat că situația urmează să fie verificată.

„Avem prezumția nevinovăției și nu trebuie să tragem concluzii până când nu avem un răspuns clar din partea Comisiei”, a declarat șeful adjunct al Direcției, Andrei Pavaloi.

Contactată telefonic, educatoarea vizată, Alexandra Cristea, nu a negat că ar fi lovit copiii. Aceasta a declarat că ar fi avut o criză de nervi și a spus că ulterior i-a părut rău pentru cele întâmplate. Educatoarea a menționat că a demisionat.

Directoarea interimară a instituției nu a comentat situația.

Între timp, cazul a fost înregistrat la Poliție și remis procurorilor pentru examinare. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Într-o reacție, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a anunțat că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța și integritatea copiilor în instituțiile de învățământ și a inițiat o verificare internă.

Instituția a condamnat orice formă de violență sau comportament agresiv față de copii și a subliniat că, în funcție de concluziile anchetei, vor fi aplicate măsurile administrative și disciplinare prevăzute de lege.