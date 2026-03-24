Maia Sandu: Rusia poartă responsabilitatea pentru deconectarea liniei electrice Isaccea – Vulcănești. Situația rămâne fragilă

Președinta Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina, subliniind că acestea afectează direct și Moldova, care a rămas temporar fără legătura principală cu energia europeană. „Situația rămâne fragilă, iar responsabilitatea revine exclusiv Rusiei”, a menționat șefa statului.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război – și un atac la adresa noastră, a tuturor. Atacurile peste noapte au întrerupt legătura energetică cheie a Moldovei cu Europa. Există rute alternative, dar situația rămâne fragilă. Rusia este singura care poartă responsabilitatea”, a scris Maia Sandu.

În urma bombardamentelor asupra infrastructurii critice din Ucraina, există riscul că a fost afectată linia electrică Isaccea-Vulcănești, componentă importantă a sistemului energetic regional și național. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor.

Ministerul Energiei anunță că, pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții pperatorul sistemului electroenergetic Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.