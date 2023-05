Mănâncă inteligent: 6 gustări care stimulează creierul

Poti combina iaurtul grecesc in smoothie-uri, cu fructe proaspete sau uscate, cu legume verzi sau cu granola. Poti adauga chiar si fulgi de ciocolata neagra. Polifenolii din ciocolata vor stimuli circulatia sangelui si, astfel, creierul este mai bine irigat, deci va functiona mult mai bine.

Fructe

Fructele sunt o gustare sanatoasa, indiferent de tipul lor. Pepenele si citricele contin multa apa, deci vor contribui la hidratare. Merele si prunele contin cuercitina, un antioxidant care stimuleaza activitatea cognitiva a creierului. La fel si afinele si capsunele contin antioxidanti multipli.

Fructele pot fi consumate ca atare, in forma proaspata, sau uscata, sau ca smootie-uri, shake-uri sau sucuri.

Oua

Ouale sunt o gustare excelenta. Pe langa proteine si omega-3, ouale contin si alte elemente nutritive care hranesc creierul. Ouale pot fi servite fierte sau omleta si pot fi combinate intr-o tortilla integrala cu spanac sau alte legume.

Legume cu sos

Legume ca morcovul, telina, rosiile, ardeiul gras pot fi servite alaturi de un sos de iaurt grecesc si chiar humus. O alta varianta de gustare sanatoasa pentru creier este cartoful dulce copt.

Seminte si nuci

Gama de seminte si nuci este foarte larga: seminte de dovleac, de floarea soarelui, de migdale, de pin etc. Toate sunt bogate in grasimi sanatoase care hranesc creierul. Chiar si copiii alergici se pot bucura de unele produse care sa nu le afecteze sanatatea. Cere sfatul medicului pentru a gasi variantele potrivite pentru alergici.

Apa

Ultima, dar nu cea din urma, este apa. Atat copiii, cat si adultii nu consuma pe parcursul zilei atata apa cat ar trebui pentru buna functionarea a creierului. In plus, lipsa apei din organism poate genera semnale de foame, ceea ce duce la luarea unor decizii nesanatoase in ceea ce priveste alimentatia (fie mananci prea mult, fie consumi mai multe dulciuri).

Fa un obicei din cosumul de apa, incurajeaza copiii sa bea apa imediat ce ajung acasa si inainte de masa. Pentru a da mai multa savoare apei poti adauga infuzii de fructe (portocale, capsune etc.)

sfatulparintilor.ro

