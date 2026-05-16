Opt cazuri de febră Q, confirmate în Moldova. Printre pacienți, un copil de 10 ani

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 16 aprilie – 13 mai 2026, în Republica Moldova au fost confirmate opt cazuri de febră Q. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit al instituției.

Potrivit ANSP, șase cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, iar câte unul – în raioanele Cahul și Cantemir. Șapte dintre persoanele infectate sunt adulți, iar unul dintre cazuri vizează un copil în vârstă de 10 ani.

În urma anchetelor epidemiologice, specialiștii au stabilit că între persoanele infectate nu există legături epidemiologice, acestea fiind contaminate din surse diferite.

Pacienții au prezentat simptome specifice bolii, inclusiv febră înaltă de 39–40°C, frisoane, slăbiciune pronunțată, dureri de cap, musculare și articulare.

În contextul apariției cazurilor, ANSP a dispus intensificarea măsurilor de supraveghere epidemiologică și a informat instituțiile medico-sanitare pentru sporirea vigilenței în depistarea precoce a persoanelor cu simptome sugestive.

Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost notificată pentru inițierea măsurilor necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției.

Autoritățile sanitare precizează că ultimele cazuri de febră Q în Republica Moldova au fost raportate în anul 2017, atunci fiind înregistrate patru îmbolnăviri. Până în acel an, cazuri sporadice erau raportate anual.

Febra Q este o boală infecțioasă provocată de bacteria Coxiella burnetii. Principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice, în special ovinele, caprinele și bovinele, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa simptomelor de boală.

Infecția la om se poate transmite prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animale infectate sau produse provenite de la acestea, precum și prin consumul de lapte crud ori produse lactate nepasteurizate.

Perioada de incubație este, de regulă, de două-trei săptămâni, însă poate varia între una și șase săptămâni. Deși majoritatea cazurilor evoluează favorabil în urma tratamentului, forme severe pot apărea la persoanele cu afecțiuni cronice, femeile însărcinate și persoanele imunocompromise.

Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere.

De asemenea, persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee sunt îndemnate să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate.