Mansarda arsă la Durlești: procurorii au încheiat urmărirea penală în prima cauză. Trei persoane, trimise în judecată

Procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat, în instanța de judecată, una din cele două cauze penale pornite în urma incendiului care a izbucnit pe 16 mai 2025 la mansarda unui bloc din orașul Durlești. Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților, fiind învinuite de încălcarea cu rea-voință a regulilor de protecție împotriva incendiilor, a anunțat Procuratura Generală pe 21 aprilie.

În urma incendiului, toate cele 15 apartamente de la etajul mansardă au fost distruse, iar întreg blocul locativ a fost avariat, prejudiciul fiind calificat drept unul în proporții deosebit de mari.

Potrivit legii, dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele învinuite riscă amendă în mărime de până la 42.500 lei sau cu închisoare de până la 2 ani.

Procuratura anunță că, conform raportului de constatare tehnico-incendiar, focarul incendiului ar fi pornit în spațiul acoperișului mansardei blocului de locuit, între șindrila bituminoasă lipită de plăcile fibrolemnoase și țesătura din polipropilenă. Cauza probabilă care a dus la incendiu este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc, fiind folosite aparate de gaze care prezintă pericol de incendiu, fără respectarea măsurilor de precauție.

Reamintim că, în urma incendiului, procurorii au inițiat două cauze penale, în cadrul cărora au fost recunoscute în total 14 persoane în calitate de învinuiți. PG precizează că, la moment, urmărirea penală în cea de-a doua cauză penală – pornită pentru fapte de abuz de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu și executarea necalitativă a lucrărilor de construcție, investigată de Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Oficiului principal al Procuraturii Chișinău – est în derulare. Se cercetează acțiunile persoanelor responsabile de executarea lucrărilor de construcție și recepționarea acestora. PG mai precizează că, în acest scop, a fu fost inițiate acțiuni procesuale ample, inclusiv 21 de percheziții.