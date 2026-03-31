„Marea suprimare” a internetului în Rusia prinde și mai multă viteză

Rusia urmează să restricționeze și mai mult utilizarea rețelelor private virtuale (VPN), care sunt folosite de milioane de ruși pentru a ocoli controalele asupra internetului și cenzura, a declarat ministrul rus al digitalizării, citat de Reuters.

Ca parte a ceea ce diplomații străini au descris drept „marea suprimare” a internetului în Rusia, autoritățile au blocat în mod repetat internetul mobil și au interzis principalele aplicații de mesagerie, acordând în același timp serviciilor de securitate puteri extinse pentru a întrerupe comunicațiile de masă.

„Obiectivul este reducerea utilizării VPN-urilor”, a declarat luni seara târziu Maksut Șadaev, ministrul digitalizării, pe platforma de mesagerie MAX susținută de stat. El a adăugat că ministerul pe care îl conduce încearcă să impună aceste limitări cu un impact minim asupra utilizatorilor.

El a spus că au fost luate decizii pentru a restricționa accesul la un număr de platforme străine neidentificate, fără a oferi detalii.

Legi draconice în Rusia, inclusiv pentru domeniul online

După invazia din 2022 în Ucraina, Rusia a impus cele mai represive legi din perioada post-sovietică, ordonând cenzura și consolidând influența Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului din epoca sovietică.

Însă, în ultimele luni, statul a mers mult mai departe: a blocat WhatsApp, a încetinit Telegram și a perturbat în mod repetat internetul mobil în Moscova și în alte orașe și regiuni.

Kremlinul susține că platformele străine nu au respectat legea și că restricțiile asupra internetului mobil sunt necesare pentru a contracara atacurile masive cu drone ucrainene.

Până la mijlocul lunii ianuarie, Rusia blocase peste 400 de VPN-uri, cu 70% mai multe decât la sfârșitul anului trecut, potrivit ziarului financiar Kommersant.

Însă este un joc de-a șoarecele și pisica: de îndată ce autoritățile elimină un VPN, apare altul, iar mulți tineri ruși își schimbă VPN-urile zilnic, potrivit constatărilor făcute de reporterii Reuters în Rusia.