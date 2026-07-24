Mariana Durleșteanu propune introducerea unui impozit de 2% pe cifra de afaceri a băncilor

Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, îi oferă noului premier Vasile Tofan o alternativă la majorarea planificată a cotei TVA la gaze și medicamente, care va influența calitatea vieții.

Durleșteanu a scris despre acest lucru pe Facebook, recomandând „în contextul solidarității financiare și al căutării fondurilor necesare pentru creșterea salariilor profesorilor și medicilor, introducerea unei taxe speciale de 2% pe cifra de afaceri a băncilor comerciale din Moldova, urmând exemplul României, unde este de 4%”, transmite Știri.md.

„Astăzi, băncile sunt impozitate într-un mod general – un impozit pe profiturile care sunt generate de achiziționarea de titluri de stat și de la comisioane (exorbitante) care se aplică clienților, mai puțin decât de la creditarea mediului de afaceri. Sunteți conștienți de structura activelor din sistemul bancar și de ce servicii contribuie la creșterea acestora. Venitul anual al sistemului bancar este de 17-20 miliarde de lei”, a spus Durleșteanu.

Potrivit ei, aceasta este cea mai bună soluție pentru completarea trezoreriei statului în locul creșterii planificate a cotei TVA la astfel de surse de energie, medicamente etc.