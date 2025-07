Comportament agresiv, limbaj provocator și o tentativă de intimidare a instituțiilor statului: așa s-a desfășurat astăzi un nou episod penibil la Comisia Electorală Centrală, unde Alexei Lungu, liderul unei grupări pro-ruse ”Șansă”, a fost scos cu forța de către Poliție, după ce a provocat haos în timpul ședinței oficiale.

Într-o atmosferă deja tensionată de apropierea alegerilor parlamentare și de tot mai multe tentative de destabilizare din partea grupărilor rusofile, incidentul de azi confirmă că platformele politice mascate sub lozinci „tradiționaliste” sau „neutre” se transformă rapid în instrumente de presiune și conflict.

Potrivit martorilor prezenți, Alexei Lungu a întrerupt deliberat ședința CEC, a lansat acuzații la adresa PAS, a refuzat să respecte regulile de ordine publică și a recurs la un comportament verbal agresiv, sfidând complet instituția și reprezentanții acesteia. În cele din urmă, a fost necesară intervenția poliției pentru evacuare, după ce acesta a refuzat să părăsească sala.

Este doar cel mai recent exemplu dintr-un val de acțiuni provocatoare orchestrate de figuri cunoscute pentru simpatia lor față de regimul de la Kremlin, care încearcă să transforme fiecare instituție publică într-o tribună pentru agitație politică.

Comisia Electorală Centrală a devenit în ultimele luni ținta predilectă a grupărilor pro-ruse și a sateliților acestora, care contestă sistematic procesele democratice, regulile de finanțare a partidelor și criteriile de validare a candidaturilor. În realitate, aceste atacuri nu au nimic de-a face cu „drepturile” sau „transparența” – ci sunt o parte a unei strategii mai ample de decredibilizare a procesului electoral și de subminare a autorității instituționale.Cine este Alexei Lungu?

Cunoscut pentru retorica sa dură împotriva UE, NATO și a guvernării pro-europene, Lungu s-a remarcat prin participarea la proteste organizate cu sprijinul grupurilor extremiste subordonate Moscovei, cu discursuri adesea în ton cu propaganda Kremlinului. În spatele măștilor „patriotismului” moldovenesc se află aceeași rețetă: haos, victimizare și destabilizare.

Tolerarea acestor derapaje violente nu mai poate continua sub pretextul „libertății de exprimare”. Când agresivitatea devine strategie, iar instigarea e mascată sub democrație, statul are obligația să intervină ferm. Alexei Lungu și cei ca el nu sunt apărători ai drepturilor, ci provocatori profesioniști care testează limitele răbdării instituționale și joacă pe scenariile interesului străin.

Chișinăul trebuie să decidă: protejăm instituțiile sau permitem ca ele să devină teren de joacă pentru forțele rusești?