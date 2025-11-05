Mark Rutte: NATO va veni să salveze România dacă va fi atacată

NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său, prin activități de genul „Santinela Estică”, întărindu-și astfel poziția în Flancul Estic, inclusiv în România și regiunea Mării Negre.

Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă la București, susținută împreună cu președintele român, Nicușor Dan.

Demnitarul NATO a subliniat că blocul militar e pregătit să trimită sprijin suplimentar în România, dacă va fi necesar, și a amintit că peste 5 000 de soldați se antrenează acum pe teritoriul românesc, iar în cazul unei eventuale agresiuni externe, cele 31 de state membre ale Alianței pot interveni în apărarea României.

La rândul său, Nicușor Dan a dat asigurări că România va continua să investească în consolidarea capacităților militare ale NATO, pentru a fi un furnizor de securitate în regiune.