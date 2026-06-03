Marta Kos, despre unirea Moldovei cu România: Cetățenii vor decide cum să intre în UE

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că viitorul european al Republicii Moldova nu este pus la îndoială, însă modul în care țara va ajunge să facă parte din Uniunea Europeană depinde exclusiv de voința cetățenilor săi.

Oficialul european a subliniat că R. Moldova și-a exprimat clar opțiunea pentru integrarea europeană și că Uniunea Europeană este pregătită să primească țara în familia comunitară.

„Câteva lucruri clare. R. Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces dificil nu este ușoară, dar R. Moldova a ales acest drum”, a declarat Marta Kos.

Potrivit acesteia, aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, însă forma în care acest proces se va concretiza rămâne o decizie ce aparține exclusiv cetățenilor.

„Al doilea lucru este că există un loc pentru R. Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii R. Moldova”, a adăugat comisarul european.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor tot mai frecvente despre posibilitatea unei reunificări cu România ca modalitate de accelerare a integrării europene a Republicii Moldova.

În aprilie, președintele R. Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supraviețuire ca stat democratic” în fața presiunilor exercitate de Rusia. Șefa statului a menționat atunci că reunificarea cu România ar putea constitui una dintre soluțiile prin care R. Moldova ar ajunge mai rapid în Uniunea Europeană.

Ulterior, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Bucureștiul este pregătit pentru un astfel de proiect în cazul în care cetățenii R. Moldova îl vor susține majoritar.

„România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori”, a afirmat liderul de la București.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a reiterat că poziția oficială a României privind unirea rămâne cea exprimată prin declarația adoptată de Parlamentul României în 2018. Totodată, aceasta a precizat că prioritatea actuală a Bucureștiului este sprijinirea parcursului european al R. Moldova și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

R. Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar autoritățile de la Chișinău și-au propus finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui deceniu.