UE exclude scenariul Ciprului pentru țara noastră. Marta Kos: Procesul Moldovei este unic

Regiunea transnistreană nu va fi abordată printr-un scenariu de tip Cipru în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a precizat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru TVR Moldova.

Oficialul european a subliniat că Rusia nu are nicio pârghie asupra parcursului european al Republicii Moldova și că procesul de convergență dintre malul drept al Nistrului și regiunea transnistreană este deja în desfășurare pe fondul legăturilor economice și sociale tot mai strânse cu Uniunea Europeană.

Marta Kos a punctat de asemenea că la Bruxelles nu se discută scenarii similare celui din Cipru: „Fiecare proces de extindere este unic în sine, iar cazul regiunii transnistrene și al Republicii Moldova este de asemenea unic. Va fi un scenariu diferit pentru Republica Moldova, pe care îl vom vedea, după cum am spus”, a spus Marta Kos.

În același timp, oficialul european a afirmat că UE condamnă eforturile Rusiei de a submina integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. „Cetățenii Republicii Moldova au demonstrat de multe ori în trecut că pot lupta împotriva narațiunilor venite de la Moscova”, a adăugat Kos.

„Guvernul dumneavoastră este foarte implicat în planurile de convergență dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova și sunt sigură că soluția va fi bună. Aceasta înseamnă și că tratăm situația cu seriozitate. Dar ceea ce vedem în ultimele luni este că oamenii din regiunea transnistreană devin tot mai pro-europeni. O mare parte dintre cetățenii din regiunea transnistreană merg să lucreze pe celălalt mal al Nistrului. Mulți dintre ei au asigurare medicală în Republica Moldova pentru că nu o au în regiune. Aproape 80% din exporturile din Transnistria merg spre Uniunea Europeană”, a explicat înaltul oficial european.

Potrivit acestuia, tipul respectiv de convergență naturală se desfășoară deja, dar convergența politică va trebui să urmeze.

„Și aici sunt optimistă. Cu cât Republica Moldova va avansa mai mult pe drumul european, cu atât mai mult cetățenii din regiunea transnistreană vor vedea beneficiile și pentru ei. Cine are grijă de ei? Rusia nu are grijă de ei. Când a fost criza energetică, noi am oferit ajutor. Văd așadar multe semnale că această convergență se va produce și sprijinim Guvernul dumneavoastră în acest proces”, a menționat comisara.

Așa-numitul „scenariu Cipru” presupune aderarea unui stat la Uniunea Europeană chiar dacă nu exercită control asupra întregului său teritoriu. Modelul are la bază cazul Ciprului, devenit membru al UE în 2004, deși insula este divizată din 1974.

În cazul Republicii Moldova, un astfel de scenariu ar însemna ca integrarea europeană să se aplice teritoriului aflat sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău, în timp ce problema regiunii transnistrene ar urma să fie soluționată ulterior.