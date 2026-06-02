Primarul de Bălți avertizează: Apa de la robinetele din oraș nu este potabilă

Autoritățile locale din Bălți informează că apa livrată în robinetele din oraș nu este potabilă. Despre acest lucru a anunțat primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, într-o conferință de presă.

Conform rezultatelor analizelor realizate de un laborator din Iași, apa conține impurități și substanțe periculoase, iar cel mai vulnerabil sector este Bălțiul Nou, susține primarul.

Astfel, grădinița din zonă a fost dotată cu un filtru special, iar autoritățile vor implementa măsuri suplimentare și în alte instituții din oraș.

Până la remedierea problemei, locuitorii sunt sfătuiți să bea apă doar dacă o filtrează sau o fierb înainte de consum.