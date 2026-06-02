Osmochescu: Unirea cu România, planul B dacă negocierile cu UE se împotmolesc

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că R. Moldova ar putea lua în calcul reunificarea cu România în cazul în care procesul de aderare la Uniunea Europeană va intra în impas după anul 2028.

În cadrul unui interviu acordat unei publicații europene, oficialul a descris această ipoteză drept un posibil „Plan B”, subliniind însă că obiectivul principal al autorităților de la Chișinău rămâne aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

„Acesta este Planul B”, a declarat Osmochescu, referindu-se la scenariul reunificării cu România.

Întrebat dacă o astfel de perspectivă ar putea afecta identitatea Republicii Moldova, vicepremierul a menționat că există deja legături culturale, familiale și cetățenești puternice între cele două state, mulți cetățeni moldoveni deținând și cetățenia română.

Totuși, oficialul a insistat că prioritatea Guvernului este semnarea unui tratat de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, iar alte opțiuni ar urma să fie analizate doar dacă procesul de integrare europeană ar stagna.

Declarațiile vin într-un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor citate de Euractiv, primul cluster de negocieri de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea fi deschis pe 16 iunie.

Este vorba despre clusterul „Fundamentele”, care include domenii precum statul de drept, drepturile fundamentale, justiția și funcționarea instituțiilor democratice.

„Trebuie să transmitem un semnal populației”, a afirmat Osmochescu, referindu-se la necesitatea unor progrese concrete în procesul de integrare europeană și la presiunile hibride exercitate de Federația Rusă asupra R. Moldova.

Vicepremierul a declarat că deschiderea negocierilor în luna iunie ar reprezenta un semnal clar pentru cetățeni că parcursul european produce rezultate concrete.

În interviul acordat, Osmochescu s-a pronunțat și în favoarea ideii unei integrări treptate în Uniunea Europeană, inclusiv prin formule intermediare de participare la procesele decizionale europene înainte de aderarea deplină.

Pe componenta de securitate, oficialul a recunoscut că R. Moldova nu dispune de capacitățile militare ale Ucrainei.

„Nu suntem la fel de rezistenți ca ucrainenii. Nu avem o industrie militară. Nu avem producție militară. Nu avem o armată comparabilă cu cea ucraineană”, a declarat vicepremierul.

Potrivit surselor diplomatice citate de presa europeană, decizia privind deschiderea primului cluster de negocieri ar urma să fie discutată la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 16 iunie și confirmată ulterior de liderii europeni în cadrul summitului Consiliului European din 18-19 iunie.

Analiștii atrag însă atenția că adevărata provocare nu este deschiderea negocierilor, ci viteza cu care R. Moldova va reuși să închidă capitolele de aderare. În acest sens, reformele din justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice rămân esențiale pentru atingerea obiectivului de integrare europeană.