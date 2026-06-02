Zece ani de la tragedia din Haragâș: Eroii SMURD, comemorați la locul accidentului

Oficiali din Republica Moldova și România au participat luni, 2 iunie, la ceremonia de comemorare organizată în localitatea Haragâș, raionul Cantemir, la împlinirea a zece ani de la accidentul aviatic în care și-au pierdut viața cei patru membri ai echipajului SMURD Iași, aflați într-o misiune de salvare.

La eveniment au fost prezenți ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul sănătății, Emil Ceban, secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, membri ai clerului, colegi ai victimelor și rude ale acestora.

În cadrul ceremoniei, participanții au adus un omagiu celor patru membri ai echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni de salvare.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că memoria salvatorilor SMURD rămâne vie atât în Republica Moldova, cât și în România, iar exemplul lor continuă să inspire generații de salvatori și cadre medicale.

„Astăzi comemorăm patru oameni care și-au dedicat viața salvării altora și care, în timp ce își îndeplineau misiunea, au făcut sacrificiul suprem. Nu exista pentru ei frontieră, oboseală sau teamă atunci când cineva avea nevoie de ajutor. Memoria lor și exemplul de umanitate pe care ni l-au lăsat rămân un reper pentru noi toți”, a declarat ministrul.

Oficialul a exprimat recunoștință familiilor îndoliate, colegilor din cadrul SMURD Iași, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și tuturor specialiștilor din domeniul medicinei de urgență și al intervențiilor de salvare.

Totodată, Emil Ceban a evidențiat importanța cooperării dintre Republica Moldova și România în domeniul medicinei de urgență, subliniind că parteneriatul dezvoltat de-a lungul anilor reprezintă o expresie a solidarității și a angajamentului comun pentru protejarea vieții și sănătății oamenilor.

La rândul său, Ambasada României a menționat că ceremonia a fost un prilej de reculegere și recunoștință în memoria celor care și-au dedicat viața salvării semenilor. Potrivit instituției, profesionalismul, curajul și devotamentul membrilor echipajului SMURD rămân un exemplu de sacrificiu și solidaritate, iar memoria lor continuă să fie cinstită pe ambele maluri ale Prutului.

Tragedia s-a produs pe 2 iunie 2016, când un elicopter SMURD Iași s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, în timp ce echipajul se deplasa într-o misiune de preluare a unui pacient din municipiul Cahul. Toți cei patru membri ai echipajului și-au pierdut viața.

La zece ani de la accident, memoria acestora continuă să fie evocată drept un simbol al curajului, solidarității și devotamentului față de semeni.