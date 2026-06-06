VIDEO | Un depozit de petrol din Rusia și infrastructura portului Mariupol, cuprinse de flăcări după un atac ucrainean masiv cu drone

Un depozit de petrol din sudul Rusiei și infrastructura portuară din Mariupolul ocupat de forțele ruse au fost afectate de incendii puternice în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, potrivit autorităților locale și canalelor rusești de Telegram, citate Kyiv Independent.

În regiunea rusă Krasnodar, locuitorii orașului Ust-Labinsk au publicat pe rețelele sociale imagini care ar surprinde un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de produse petroliere.

În înregistrări se observă flăcări puternice și un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra instalației.

În paralel, în portul din Mariupol, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă din 2022, mai multe explozii au fost raportate în cursul nopții.

Imagini distribuite online arată coloane de fum deasupra zonei portuare, însă nu este clar ce obiective au fost lovite.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit informații detaliate privind amploarea pagubelor sau eventualele victime. De asemenea, nu există o confirmare independentă a imaginilor apărute pe rețelele sociale.

Alarme aeriene în mai multe regiuni ale Rusiei

Atacul are loc pe fondul unei noi serii de incursiuni cu drone asupra teritoriului rus. Potrivit relatărilor din presa locală, explozii au fost auzite în mai multe regiuni din vestul Rusiei, inclusiv în zona orașului Uzlovaia din regiunea Tula.

Sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost activate și în apropierea stațiunii Soci, de la Marea Neagră, în timp ce autoritățile au emis alerte privind prezența dronelor în mai multe regiuni.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că cel puțin 12 drone au fost interceptate în apropierea capitalei ruse înainte de a-și atinge țintele.

Kievul nu a comentat oficial informațiile privind atacurile. În ultimele luni însă, Ucraina și-a extins campania de lovituri cu drone împotriva unor obiective aflate la sute sau chiar mii de kilometri de linia frontului.

🚨🇺🇦🇷🇺 — Ukrainian drones reportedly struck an oil depot in Russia’s Krasnodar Krai (in the city of Ust-Labinsk, media 1-2) and port infrastructure in occupied Mariupol (media 3) as part of a wider overnight attack on Russian and Russian-occupied territory, according to OSINT… pic.twitter.com/VGwVgPn7D8 — MaxOsint Intel (@maxosintintel) June 6, 2026

Țintele vizate au inclus frecvent rafinării, depozite de combustibil, infrastructură logistică și instalații asociate industriei militare ruse.

Oficialii ucraineni susțin că aceste operațiuni urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține efortul de război și de a finanța operațiunile militare prin exporturile de petrol.

Atacurile de vineri se înscriu în această strategie și vin într-un context de intensificare a confruntărilor dintre cele două părți, în care dronele au devenit unul dintre cele mai importante instrumente de război.