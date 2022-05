Mărturii din prima linie. Cum au anihilat ucrainenii un ponton rusesc și le-au distrus planurile de încercuire a localității strategice Lîsîceansk / Rușii au suferit pierderi masive (FOTO)

„Sunt ofițer de inginerie militară a Ucrainei. Am servit o tură în Donbas înainte de recenta invazie. Recent, am îndeplinit o misiune care a avut un impact uriaș asupra pierderilor rusești și le-am stricat complet planurile de a încercui Lîsîceansk”, scrie Maxim pe o rețea de socializare.

Inițial, au existat informații de la unitățile din prima linie că sunt ruși de cealaltă parte a râului și adună diverse vehicule. Așadar, comandantul meu mi-a cerut, pe 6 mai, ca unul dintre cei mai buni ingineri militari să fac recunoașteri inginerești pe râul Siverskyi Doneț.

Împreună cu unitățile de recunoaștere pentru rezervă, am mers să explorez zona Hryhorivka și Bilohorivka pe 7 mai. Unitățile din prima linie din Bilohorivka au raportat că mai multe vehicule rusești s-au adunat de cealaltă parte a râului.

loading...

Am explorat zona și am sugerat o locație în care rușii ar putea încerca să monteze un ponton pentru a ajunge pe cealaltă parte. Și, telemetrul folosit pentru a da seama că râul are 80 m lățime, astfel că rușii ar avea nevoie de 8 părți (10 m fiecare) din pod conectate pentru a ajunge pe cealaltă parte.

u acel debit al râului, știam că vor avea nevoie de bărci cu motor pentru a amenaja un astfel de pod și le va lua cel puțin două ore de muncă. Mi-a luat o zi să verific totul. Și a trebuit să o fac și pe 8 mai. Deci, am raportat comandanților mei informațiile pe care le aveam.

De asemenea, i-am spus unității care a observat acea parte a râului că trebuie să fie atenți la zgomotul bărcilor cu motor. Vizibilitatea era de rahat în zonă pentru că rușii au incendiat câmpuri și păduri și aruncau o mulțime de grenade fumigene. Pe deasupra, era ceață.

Trebuiau să audă sunetul. Și au făcut-o pe 8 mai dimineața devreme. Chiar în locul în care am spus. Am fost acolo să-l verific și eu – și am văzut cu drona mea cum fac rușii podul Pontonne. Raportat imediat comandanților.

Privind în urmă, cred că recunoașterea + sugestiile mele pentru unitatea fluvială au avut cel mai mare impact. Am întrecut inginerii miltari ruși. Rușii au încercat să pună un pod chiar în locul unde am ghicit. Unitatea fluvială nu a văzut unitățile rusești, dar a putut să audă bărci cu motor și să raporteze imediat.

Artileria era gata. Am putut confirma că rușii au montat 7 părți ale podului din 8. Rușii au reușit chiar să mute unele trupe și vehicule peste râu. Au început luptele.

În aproximativ 20 de minute după ce unitatea de recunoaștere a confirmat montarea podului rusesc, ARTILERIA GRĂ s-a angajat împotriva forțelor ruse, iar apoi aviația a intervenit și ea. Eram încă în zonă și nu am mai văzut/auzit în viața mea lupte atât de grele.

După o zi de lupte, dimineața de 9 mai podul a fost dărâmat. Unele forțe rusești (~30-50 de vehicule + infanterie) au fost blocate pe malul ucrainean al râului, fără cale de întoarcere. Au încercat să fugă folosind un pod spart. Apoi au încercat să amenajeze un nou pod.

Apoi, aviația a început bombardarea puternică a zonei și a distrus toate rămășițele rușilor de acolo și alte poduri pe care au încercat să-l facă. Zvonurile spun că au murit 1500 de soldați ruși. Obiectivul lor strategic a fost să traverseze râul și apoi să încercuiască Lîsîceansk. Au eșuat lamentabil.