Mașa, fetița de 13 ani care a desenat mesaje anti-război, luată din orfelinat de mama sa – oficial rus

O fetiță din Rusia care a fost trimisă la orfelinat după ce a desenat un desen împotriva războiului, iar tatăl ei a fost condamnat pentru discreditarea forțelor armate ruse a fost luată de la casa de copii către mama sa, transmite Reuters.

Cu doar câteva ore înainte ca o instanță să organizeze o audiere cu privire la drepturile părintești ale tatălui fetei, comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, a declarat că a vorbit cu mama fetei, care a luat-o de la asistenții sociali.

Tatăl ei, Alexei Moskaliov, un părinte singur, a fost condamnat pentru discreditarea forțelor armate și a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare, lăsând-o pe fiica sa Maria, alintată Mașa , în grija statului, deoarece mama ei nu mai locuia cu familia de ani de zile.

Comisarul pentru copii, Maria Lvova-Belova, a declarat că a vorbit cu fetița și cu mama ei, pe nume Olga.

„Mașa nu a vrut să meargă la mama ei la început, iar opinia ei este obligatoriu din punct de vedere legal să fie luată în considerare. Acum poziția ei s-a schimbat, mi-a spus acest lucru chiar ea la telefon”, a declarat Lvova-Belova.

„Olga a luat-o deja pe Masha de la centrul de reabilitare socială”, a mai spus ea. „Să sperăm că totul se va rezolva pentru mamă și fiică”.

Lvova-Belova a postat o fotografie cu fata și mama ei împreună, preluată de jurnaliști ruși independenți.

Masha Moskaleva has apparently been reunited w/ her mom. She’s spent the past several weeks at an orphanage, since police arrested her father amid a scandal kicked up last year by her anti-war drawing at school. Accused war criminal Maria Lvova-Belova orchestrated this transfer. pic.twitter.com/yvvLxqvFCv

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 5, 2023