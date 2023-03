FOTO. Regimul putinist a trimis o fetiță la orfelinat după ce a desenat un tablou pro-Ucraina. Tatăl ei a fost bătut crunt și arestat de FSB

O fetiță de 12 ani din regiunea Tula din estul Rusiei a fost trimisă la orfelinat după ce a desenat un tablou împotriva războiului la o oră de artă, iar tatăl ei a fost bătut și arestat de FSB, potrivit mai multor articole din presa independentă de limba rusă, scrie Hotnews.

Alexei Moskalev, tatăl și singurul părinte al copilei, a fost acuzat de „discreditare” a armatei în luna decembrie, după ce fiica sa, Mașa, a protestat împotriva războiului la școală și online, a relatat marți publicația Meduza.

Profesoara Mașei dăduse ca temă clasei sale să deseneze imagini în sprijinul trupelor rusești din Ucraina.

În schimb, Mașa a desenat o imagine cu un steag rusesc pe care erau scrise cuvintele „Nu războiului” și un steag ucrainean pe care erau inscripționate cuvintele „Glorie Ucrainei”. De asemenea, desenul arăta, rachete care zburau dinspre partea rusă spre o femeie și copilul ei de pe partea ucraineană.

Profesorul l-a informat pe directorul școlii care, la rândul său, a sunat la poliție, a declarat Moskalev. Până la sfârșitul zilei următoare, FSB-ul și serviciile de protecție a copilului erau deja implicate.

‼️ Masha, a 12 year old Russian girl, drew a picture in support of Ukraine. The regime’s authorities beat up Masha’s father, stole his savings, detained him and sent the girl to an orphanage. 1/6 pic.twitter.com/GC38LbeHXq

— OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 1, 2023