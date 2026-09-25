Mașini scumpe și ajutor de 28.000 de euro. Averea unui șef de penitenciar, verificată

Averea lui Adrian Buzuleac, director adjunct al Penitenciarului nr. 9 Pruncul, a ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI), după o sesizare privind o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În urma verificării prealabile a veniturilor, cheltuielilor și tranzacțiilor funcționarului, inspectorul de integritate a decis să nu inițieze un control al averii.

În perioada analizată de ANI, Buzuleac a cumpărat și vândut mai multe automobile, printre care BMW X5, Mercedes GLC, Range Rover și Skoda Superb.

În ianuarie 2024, funcționarul a cumpărat un BMW X5 din 2018 cu 435.000 de lei și un Skoda Superb, fabricat în același an, cu 350.000 de lei.

În iulie 2024, acesta a vândut un Hyundai Tucson din 2018 cu 440.000 de lei, iar în octombrie a cumpărat un Mercedes GLC din 2020 pentru 36.640 de euro, echivalentul a aproximativ 770.000 de lei.

Tranzacțiile au continuat și în 2025. Buzuleac a vândut BMW-ul X5 cu 400.000 de lei și a cumpărat un Range Rover din 2018, cu o valoare contractuală de 70.000 de euro.

Potrivit documentului ANI, 42.000 de euro din valoarea automobilului au fost finanțați prin leasing, iar prima rată, de 28.000 de euro, a provenit dintr-un ajutor familial primit prin transfer bancar.

În ianuarie 2026, directorul adjunct al penitenciarului a cumpărat și un BMW X5 Drive din 2021, avariat, pentru 26.000 de euro. În luna mai, acesta a vândut Skoda Superb cu 300.000 de lei.

Potrivit informațiilor fiscale examinate de inspectorul de integritate, în 2023 Adrian Buzuleac a obținut venituri salariale de peste 505.000 de lei și 122 de lei din pensie. Soția sa a înregistrat venituri salariale de peste 223.000 de lei.

În 2024, veniturile funcționarului au fost de peste 308.000 de lei din salariu și 154.000 de lei din pensie. Soția acestuia a obținut peste 267.000 de lei din salariu.

Pentru 2025, Buzuleac a declarat un salariu de 336.606 lei și o pensie de 170.400 de lei, iar soția sa a înregistrat venituri salariale de 271.326 de lei.

În declarația de avere pentru același an figurează și suma de 400.000 de lei obținută din vânzarea unui BMW X5.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat și proveniența banilor folosiți pentru achiziționarea automobilelor.

Potrivit ANI, Buzuleac a prezentat documente și informații privind disponibilitatea mijloacelor financiare, iar achizițiile au fost acoperite prin venituri salariale, pensii, bani obținuți din vânzarea altor automobile, credite bancare, leasing financiar și transferuri bancare sub formă de ajutor familial.

Inspectorul a constatat însă că veniturile provenite din remitențe sub formă de ajutor familial nu au fost declarate corespunzător în declarația de avere pentru 2025.