Măsura bizară luată de autoritățile de la Sevastopol, după „atacul masiv” cu drone de la începutul războiului asupra flotei ruse din Marea Neagră. Mesajul ironic al Kievului

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a anunțat că toate camerele de supraveghere din oraș vor fi închise, după ce a precizat că atacul de sâmbătă a fost ”„cel mai masiv de la începutul operațiunii militare speciale”, transmite agenția rusă de presă TASS. Restricția vine în contextul în care autoritățile impuse de Rusia susțin că nu a fost lovit nimic în oraș, transmite Hotnews.

Guvernatorul din cel mai mare oraș din peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2015, declară că va închide toate camerele de supraveghere disponibile pentru transmisiunile civile.

„În ceea ce privește postarea de probe video. <…> Serviciile speciale se vor ocupa de clipuri video individuale care permit inamicului să detecteze sistemele de apărare ale orașului. S-a decis ca toate fluxurile video de la camerele de supraveghere din oraș disponibile pentru civili să fie închise”, a declarat Razvozhaev.

De asemenea, Guvernatorul a adăugat că restricția va rămâne în vigoare până când nivelul mediu de răspuns, pe care orașul l-a introdus, va fi ridicat.

„Toate camerele care sunt cumpărate în pachetele de aplicații TV vor fi închise. Ele vor fi disponibile doar pentru serviciile speciale”, a adăugat guvernatorul.

Oficialul rus a mai spus că toate înregistrările video postate de oameni pe rețelele de socializare arată doar explozii ale dronelor inamice.

⚡️⚡️Video of the helicopter destroying the unmanned submersible at Sevastopol pic.twitter.com/yJr1xUS6x1 — War Monitor (@WarMonitors) October 29, 2022

The Governor of Russian-occupied Sevastopol claimed that Russian forces repelled a UAV attack starting this morning, which included an unmanned naval system. https://t.co/GKA5p3fKWghttps://t.co/6ZxyKM4hXw pic.twitter.com/UCqUnHakx1 — Rob Lee (@RALee85) October 29, 2022

Anterior, guvernatorul Sevastopolului a declarat că forțele Flotei Mării Negre au respins atacul din Golful Sevastopol și că nu s-au înregistrat pagube în oraș, dar a calificat acest atac ca fiind „cel mai masiv” de la începutul războiului, relatează TASS.

Cu toate acestea pe Twitter au apărut imagini care ar fi fost surprinse în Sevastopol în care se văd coloane de fum, semn că ceva arde.

In Sevastopol, the ships continue to smoke, although they hit them at 5am in the morning 🔥 But there is no panic. pic.twitter.com/KDzwutyMoK — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2022

Cu toate că guvernatorul spune că dronele nu au atins nicio țintă, potrivit informațiilor preliminare, fregata rusă Amiral Makarov a fost avariată în urma loviturilor de sâmbătă, 29 octombrie, asupra Sevastopolului, transmite The Kyiv Independent.

Fregata este folosită pentru lansarea de rachete, inclusiv a celor Kalibr.

⚡️ According to the preliminary reports, the Russian frigate Admiral Makarov was damaged as a result of today’s strikes on Sevastopol. The frigate is used for launching missiles, including Kalibr ones. — KyivPost (@KyivPost) October 29, 2022

Mesajul ironic al Kievului

Mihailo Podoleak, consilerul președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, ironizează decizia autorităților din Sevastopol printr-un meaj pe Twitter.

„Nu intrați în panică. Pur și simplu opriți camerele de luat vederi nu numai în Sevastopol, ci peste tot în teritoriile ocupate. După ”ofensiva negativă” până la granițele din 1991, spuneți-i populației voastre că ați ”câștigat” războiul. Și că ”Flota Mării Negre” tocmai a ieșit în larg…”, a scris Podoleak pe pagina sa de Twitter.

Do not panic. Just turn off cameras not only in Sevastopol, but everywhere else on the occupied territories. After „negative offensive” till the borders dated 1991, tell your z-population that you “won” the war. And the „Black Sea Fleet” just sailed away… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022

