Tone de ceapă, aruncate la groapa de gunoi lângă satul Gura Bâcului

Cantități mari de ceapă, cartofi și varză au fost aruncate la o groapă de gunoi din apropierea satului Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. Nu se cunoaște cine este agricultorul care a abandonat marfa și nici motivele exacte ale gestului, însă unii locuitori din zonă vin la gunoiște pentru a aduna legumele aruncate, chiar dacă își asumă anumite riscuri.

Situația apare pe fondul nemulțumirilor repetate ale producătorilor, care spun că întâmpină dificultăți în a-și vinde recolta, inclusiv din cauza importurilor.

La groapa de gunoi au fost observate tone de ceapă, cartofi și varză, iar o parte dintre localnici colectează produsele pentru uz personal.

O femeie din localitate spune că a venit să ia câteva kilograme de ceapă deoarece în magazine prețurile sunt prea mari pentru pensia pe care o primește:

„Azi am luat ginerele să îmi aduc și eu, pentru că în magazin e scumpă. Cu pensia de 2.000 de lei, măcar o ceapă și tot e înainte. Iau puțin mai mică, vom pune câteva rânduri de cozi, dar restul – de mâncat, până va ieși altă ceapă, de mâncat este bună, fiindcă este tare. Ceapă bună, o curăț de prima coajă, din magazin tot așa o iau, o coajă-două arunci și e tot aceeași ceapă”.

Alți localnici spun că îi pare rău pentru munca depusă de agricultori, motiv pentru care au decis să adune legumele aruncate:

„Mi-au spus băieții că au adus la gunoiște, îmi este milă de munca oamenilor și ceea ce s-a pierdut. Lumea depune o grămadă de muncă, semințe, arat, semănat, lumea care a prășit. Eu o să o pun în pământ să fie pentru cozi”.

Unii dintre cei veniți la gunoiște afirmă că vor folosi legumele doar pentru hrana animalelor sau a păsărilor din gospodărie.

„Am luat vreo cinci kilograme de ceapă și câteva căpățâni de varză. Nici pentru păsări nu ai ce alege, noi pentru păsări am venit să luăm”.

În magazinul din sat, vânzările de ceapă au scăzut în ultimele zile. Vânzătoarea spune că oamenii preferă să meargă la groapa de gunoi pentru a lua legume gratis.

„Ceapa pe care o vindeți de unde este? – De la producătorii din satul nostru. – Cât costă? – 10 lei. Oamenii se duc de acolo și iau că, mă rog, unde e gratis… Da, într-adevăr, în ultimele zile avem mai puțini cumpărători la ceapă”.

Deocamdată nu se știe cine este agricultorul care a decis să arunce legumele.

În fiecare an, producătorii de ceapă reclamă dificultăți în comercializarea recoltei și acuză importurile. Totuși, datele arată că producția internă depășește consumul. În Republica Moldova se recoltează anual până la 65.000 de tone de ceapă, în timp ce consumul intern este de aproximativ 45.000 de tone. În același timp, țara exportă în jur de 7.000 de tone și importă circa 2.000 de tone.

Directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Legume, Rodion Gudim, spune că legumele aruncate ar putea proveni din procesul de sortare și ar putea fi de calitate inferioară.

Potrivit specialiștilor, ceapa este un produs care necesită condiții speciale de depozitare, inclusiv temperatură și umiditate controlate, pentru a-și păstra calitatea. În condiții adecvate, aceasta poate fi păstrată aproximativ șase-șapte luni, a precizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Daniela Braga.

În prezent, la producători un kilogram de ceapă costă până la 3,50 lei, în timp ce în piețe și magazine prețul ajunge la 7–10 lei/kg.