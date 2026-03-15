Sandu, despre filmul Drumul Războiului 2: Ne ajută să cernem realitatea de manipulare

Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” este acum disponibil online. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, subliniind că filmul va ajuta cetățenii să distingă realitatea de manipulare.

„Este un film care merită urmărit, despre veritabili eroi nevăzuți — ucraineni care rămân neclintiți și demni în fața agresiunii și moldoveni cu suflet mare care le sunt alături la greu. Un demers jurnalistic de excepție despre puterea binelui chiar și în cele mai vitrege condiții. Pe fondul încercărilor de a distorsiona adevărul, astfel de mărturii ne ajută să cernem realitatea de manipulare”, a scris șefa statului pe rețelele sociale.

Filmul se adresează publicului matur și poate fi accesat aici.

Documentarul realizat de Viorica Tătaru și Andrei Captarenco.

Filmul aduce mărturii directe de pe front și povești despre curaj, pierdere și solidaritate umană. După succesul primului documentar din 2023, autorii au ales să lanseze continuarea, la patru ani de la începutul războiului, reunind oameni veniți nu doar să privească un film, ci să înțeleagă realitatea dură trăită de milioane de ucraineni.