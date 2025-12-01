Rezultate preliminare după alegerile în așa-zisul soviet suprem din Transnistria

În regiunea transnistreană a fost publicată lista preliminară a candidaților aleși în așa-numitul soviet suprem de legislatura a VIII-a. Structurile locale au comunicat rezultatele pentru cele 33 de circumscripții uninominale, însă fără a dezvălui date despre numărătoarea voturilor, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.

Lista publicată cuprinde numele celor aleși în toate cele 33 de circumscripții.

Este vorba despre Alexandr Corșunov, Iurii Cucerenco, Oleg Petric, Iurii Cara, Serghei Pisarenco, Alexandr Ilin, Oleg Leontiev, Iurii Evtodiev, Dmitri Oghirciuc, Dmitri Durnopian, Boris Gherman, Valerii Babcinețchi, Oleg Nariciuc, Vadim Cravciuk, Andrei Safonov, Iacov Galac, Vasile Cunițchi, Valentin Matveiciuc, Tatiana Zalevscaia, Serghei Samoilov, Pavlo Șincariuc, Stepan Stepanov, Igor Iarîci, Vladimir Timofeev, Galina Antiufeeva, Vitalii Calin, Natalia Durbala, Elena Soboleva, Igor Buga, Grigori Diacenco, Vadim Levițchi, Andrei Mejinschi și Natalia Sitchina.

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a întâlnit cu președintele așa-zisei comisii electorale din regiune, Stanislav Casap, pentru a discuta desfășurarea votului. Conform evaluării lor, cei mai activi alegători au fost locuitorii raioanelor Camenca și Grigoriopol. Krasnoselski a declarat că la secțiile de votare au fost prezenți observatori, nu au fost înregistrate încălcări grave, iar plângeri la instanțe sau la procuratură nu au fost depuse.

Potrivit datelor organului electoral local, pentru cele 33 de mandate au candidat 45 de persoane. În 21 de circumscripții, însă, pe buletinul de vot figura doar un singur nume. Rezultatul publicat nu conține date esențiale despre procesul de vot: nu există informații despre prezența alegătorilor pe circumscripții, numărul de buletine de vot valabile, numărul de voturi obținute de câștigători și de contracandidați. De asemenea, lipsesc date despre voturile exprimate „împotriva candidatului”.

La alegeri s-au înregistrat 890 de participanți la diferite niveluri. La nivel local, pe buletinele de vot au fost incluși 235 de candidați pentru 183 de mandate, iar pentru funcțiile de primar al satelor și localităților au candidat 119 persoane. În listele electorale erau înscriși aproape 395 de mii de alegători. Au fost deschise 246 de secții de vot, cărora li s-au asigurat echipamente și spații corespunzătoare. În satele fără secții, locuitorii urmau să fie transportați cu autobuzele școlare.

Campania a fost finanțată cu 18 milioane de ruble transnistrene (aproximativ 1,12 milioane de dolari), sumă acoperită integral din bugetul regiunii.

Așa-zisele alegeri au avut loc pe 30 noiembrie, însă votul anticipat a început pe 24 noiembrie. La încheierea procesului de vot, comisia electorală din regiune a anunțat o prezență preliminară de 102 655 de alegători, reprezentând aproximativ 26% din numărul înscrișilor în listele electorale. În cursul zilei, datele privind prezența au fost ajustate de mai multe ori: inițial, calculele s-au făcut pe baza unei liste supraevaluate de 395 de mii de alegători, iar ulterior organul electoral a recalculat cifrele, indicând 363 084 de alegători.