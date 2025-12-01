Zece persoane, reținute în dosarul „TUX”

Zece persoane au fost reținute în cauza penală „TUX”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8.

Ministra a reiterat că până în prezent au fost depuse doar 13 plângeri din partea celor care au pierdut bani după prăbușirea platformei „TUX”. În timpul perchezițiilor desfășurate în acest dosar, oamenii legii au reținut zece persoane.

„Din cei care sunt vizați de investigații, doi sunt foști angajați ai sistemului afacerilor interne. Cauza este complexă, pentru că au fost solicitate probe pe o platformă de tranzacții financiare în criptomonedă”, a explicat Daniella Misail-Nichitin.

Întrebată dacă printre victime sunt polițiști, ministra a precizat că nu există plângeri oficiale depuse de angajați ai MAI și a dat asigurări că Serviciul Protecție Internă și Anticorupție monitorizează toate informațiile apărute în spațiul public în care sunt vizați angajați ai sistemului afacerilor interne.

Ministra a îndemnat persoanele păgubite să se adreseze poliției și a spus că lipsa plângerilor ar putea avea legătură cu reticența unor investitori. Ea a afirmat că unii nu ar vrea să recunoască faptul că au participat la o schemă financiară, iar alții ar fi rezervați în a declara proveniența banilor investiți.

„Încurajez persoanele care au avut de suferit din cauza acestei piramide să depună plângere la poliție, pentru că asta va ajuta, eventual, să își recupereze pierderile și să avem un proces echitabil”, a declarat ministra.

Platforma „TUX” a intrat în atenția publică la începutul lunii octombrie, după ce utilizatorii au anunțat că nu mai pot accesa conturile și fondurile investite. În mediul online au apărut imagini cu persoane care cereau explicații la sediul companiei, iar autoritățile de drept au deschis un dosar penal pentru escrocherie. Investigațiile ar viza sume mari investite, precum și posibila implicare a unor angajați ai instituțiilor publice.

Deși se estimează că numărul persoanelor care au pierdut bani ar fi foarte mare, mai puțin de 15 plângeri au fost depuse de la prăbușirea piramidei. Autoritățile nu au prezentat încă detalii despre perchezițiile anunțate public pe 28 noiembrie.

Compania TUX Digital Frontier Technologies se prezenta drept un lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada și cu o licență MSB obținută în Statele Unite în 2018. Lansarea serviciilor în Moldova fusese promovată ca o extindere internațională, inclusiv în Europa și SUA.