Soția lui Dmitri Peskov vrea să călătorească liber în UE: Campioana, Tatiana Navka, cere ridicarea restricțiilor și despăgubiri de peste 2 mil. euro

Campioana olimpică la patinaj artistic și soția purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, Tatiana Navka, a solicitat în fața instanței Uniunii Europene ridicarea sancțiunilor împotriva sa și plata unei despăgubiri de peste 2 milioane de euro. Acest lucru reiese din informațiile privind conținutul acțiunii în justiție a patinatoarei ruse, care a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Sancțiunile împotriva Tatianei Navka au fost impuse după izbucnirea războiului pe scară largă din Ucraina în 2022, din cauza legăturilor sale cu „o persoană care susține acțiuni care amenință integritatea teritorială a Ucrainei”.

Un alt motiv a fost faptul că, potrivit UE, Tatiana Navka era coproprietară a unor companii și a unor proprietăți imobiliare din Crimeea anexată. În cererea sa de chemare în judecată, patinatoarea susține că Consiliul UE nu a avut motive suficiente pentru a o include pe „lista neagră”. În același timp, în document se subliniază că restricțiile îi încalcă dreptul la demnitate umană, precum și dreptul la respectarea vieții de familie în ceea ce o privește pe ea și pe copiii ei.

Ca despăgubire pentru prejudiciul material, Tatiana Navka a solicitat plata a aproape 135.000 de euro, iar pentru prejudiciul moral — peste 1,9 milioane de euro.

Acțiunea în justiție intentată a fost depusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împreună cu acțiuni similare ale miliardarului Roman Trocenko și ale cântăreței Polina Gagarina, la sfârșitul lunii mai.

Dmitri Peskov și Tatiana Navka s-au cunoscut în 2010, iar în 2015, cuplul și-a organizat nunta într-un hotel de lux din Sochi. Revista Forbes i-a numit una dintre cele mai bogate familii din Kremlin. Cheltuielile familiei au ajuns în repetate rânduri în atenția Fundației pentru Combaterea Corupției a lui Alexei Navalnîi. În același timp, Dmitri Peskov a justificat achizițiile de proprietăți imobiliare scumpe și cheltuielile pentru vacanțe prin veniturile mari ale soției sale.