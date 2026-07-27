România a expulzat un angajat al Ambasadei Rusiei ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național

România a expulzat un angajat al Ambasadei Rusiei ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

„În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene.

Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate.

În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile”, se arată în comunicat.