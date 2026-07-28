Un viceprimar de Bălți, amendat pentru neglijență în serviciu: Decizia instanței

O semnătură pusă pe decizia unei numiri fără concurs l-a costat pe viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, 1,5 mii de lei. Judecătoria Bălți l-a găsit vinovat, pe 23 iulie curent, de neglijență în serviciu pentru avizul juridic dat în decembrie 2024, când conducea Direcția Juridică a Primăriei.

Instanța i-a interzis, de asemenea, pentru trei luni, să ocupe funcția de șef al Direcției Juridice. Interdicția nu se referă la postul de viceprimar. Hotărârea, pronunțată pe 23 iulie 2026, poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.

Directoare numită pentru cinci ani, fără concurs

Cazul pornește de la numirea directoarei Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu”. Pe 2 decembrie 2024, primarul municipiului Bălți a semnat o dispoziție prin care aceasta era numită pentru cinci ani, de la 1 ianuarie 2025 până la 31 decembrie 2029.

Potrivit hotărârii instanței, proiectul fusese întocmit de Direcția Resurse Umane și contrasemnat de Vitalie Balan, care ocupa atunci funcția de șef al Direcției Juridice.

Problema constatată de judecată a fost că directoarea bibliotecii trebuia selectată prin concurs. Fondatorul instituției este Consiliul Municipal Bălți, iar legislația privind bibliotecile și regulamentul instituției prevăd organizarea unei proceduri publice de angajare.

Instanța a reținut că Balan avea obligația expresă de a verifica legalitatea proiectelor de dispoziții și de a preveni semnarea unor acte care contravin legii.

Balan nu și-a recunoscut vina

În instanță, Vitalie Balan a cerut încetarea procesului și a susținut că responsabilitatea pentru pregătirea documentelor și inițierea concursului revenea Direcției Resurse Umane.

El a mai declarat că Direcția Juridică avizase peste două mii de dispoziții ale primarului în anul 2024. Potrivit lui, proiectul privind numirea directoarei i-ar fi fost prezentat chiar în ziua semnării și nu ar fi fost însoțit de documentele justificative.

Balan a argumentat că o posibilă eroare de interpretare juridică nu poate fi considerată automat o manifestare de neglijență.

Judecătoria nu a acceptat însă această apărare. Instanța a arătat că avizul juridic nu este o simplă ștampilă pusă pe documentele pregătite de alte direcții și că volumul mare de lucru nu înlătură obligația de verificare.

„Într-un stat de drept, legalitatea nu se întemeiază pe încredere, ci pe verificare”, se arată în hotărâre.

Potrivit instanței, avizul lui Balan a permis continuarea procedurii și semnarea contractului cu persoana numită fără concurs. Judecătorul a concluzionat că nu a fost vorba doar despre o neînțelegere între funcționari sau despre o simplă divergență juridică.

CNA ceruse o sancțiune mai dură

Reprezentantul Centrului Național Anticorupție solicitase o amendă de 60 de unități convenționale și interdicția de a ocupa funcții publice timp de un an.

Judecătoria a ales însă sancțiunea minimă: 30 de unități convenționale, adică 1,5 mii de lei, și interdicția de a conduce Direcția Juridică pentru trei luni.

Instanța a ținut cont că în dosar nu au fost identificate alte abateri asemănătoare în activitatea lui Balan și a calificat cazul drept un episod izolat din cariera sa. Acesta poate achita jumătate din amendă dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii.

Vitalie Balan a condus Direcția Juridică a Primăriei Bălți din octombrie 2011 până pe 18 martie 2025. A doua zi, pe 19 martie 2025, a preluat funcția de viceprimar.

Prin urmare, a fost șef al Direcției Juridice aproape 13 ani și cinci luni. Dacă este luată în calcul și perioada în care a exercitat funcția de viceprimar, activitatea sa în administrația municipală ajunge la aproape 15 ani.

Durata exactă a mandatului său de viceprimar nu poate fi stabilită deocamdată. Balan și-ar fi anunțat demisia din funcția de viceprimar al municipiului Bălți, însă niciun document oficial în acest sens nu există până la momentul publicării materialului.