Medvedev amenință Europa cu o invazie „ca în 1945”, MAE român ripostează dur: „Ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat pe X după ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945”. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, i-a dat replica în aceeași zi, amintind istoria și avertizând că „rușii primesc bilete dus”, într-o trimitere la evenimentele din 1989.

„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei!”, a scris Medvedev pe X, luni.

Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026

MAE răspunde pe X la jignirile lui Medvedev

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns, personal, lui Medvedev, spunând că „la fel ca în 1856 (Războiul Crimeei, în care Rusia a fost învinsă de o coaliție condusă de Regatul Unit și Franța – n. red.) , 1905 (Războiul Ruso-Japonez, în care Rusia a fost învinsă rușinos de Japonia), 1921 (Războiul Polono-Sovietic, în care URSS-ul nou înființat a fost învins de Polonia renăscută după Primul Război Mondial – n. red.) sau 1989 (anul prăbușirii lagărului sovietic), militarii ruși primesc bilete dus”.

„Foștii oameni de stat minori care numesc orice femeie „șobolan” ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă femeile pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și influențează politica”, a scris Țărnea.

„Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului”, a mai spus oficialul, într-un alt comentariu.

Kaja Kallas lucrează la blocarea foștilor militari ruși în spațiul Schengen

Anterior, Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a declarat că, împreună cu Comisia Europeană, lucrează la un mecanism care să împiedice sute de mii de foști soldați ruși să intre liber în spațiul Schengen.

„Nu vrem ca criminalii de război și sabotorii să umble liber pe străzile noastre”, a subliniat ea.

Amenințările lui Medvedev

Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a devenit în ultimii ani o portavoce pentru cele mai dure amenințări la adresa Ucrainei și Europei formulate la Moscova.

Anul trecut, în septembrie, Vladimir Putin l-a decorat pe adjunctul său din Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV.

Medvedev, care a fost premier şi preşedinte al Rusiei, făcând o rocadă a funcţiilor cu Vladimir Putin între 2008 şi 2012, pentru a-i permite acestuia din urmă să candideze din nou la Kremlin conform Constituţiei, a fost perceput în perioada respectivă ca un reformator, deschis la relaţii bune cu Occidentul.

Părând ulterior să-şi fi pierdut din influenţă, a reapărut în forţă la Kremlin după declanşarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, când a devenit una dintre cele mai incisive voci ale regimului, cu poziţii profund antioccidentale, îndemnând chiar la atacuri nucleare.

Printre altele, pe 4 decembrie 2025, Medvedev a amenințat că va declanșa un război împotriva Europei dacă țările Uniunii Europene vor decide să utilizeze activele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut pentru Ucraina.

Pe 2 februarie, el a amenințat că va folosi arme nucleare, spunând că Rusia ar putea recurge la ele dacă, în cuvintele sale, „soarta țării” ar fi în joc. El a adăugat că Moscova va „acționa în conformitate cu doctrina sa nucleară”.