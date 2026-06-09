Membră CSM, către un judecător: Dvs țineți minte cât costau covoarele și donațiile, dar nu și unde ați locuit jumătate de an?!

Ședința Consiliului Superior al Magistraturii în care a fost examinat raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorului Corneliu Guzun, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, a fost marcată de un schimb de replici cu tentă ironică. Membra CSM, Livia Mitrofan i-a reproșat magistratului că își amintește detalii despre „cât cotau covoarele ș donații”, însă nu poate indica exact adresa apartamentului în care susține că a locuit timp de aproximativ șase luni în perioada 2019–2020.

„Comisia spune că nu a luat acest aspect în calcul. Întrebarea mea este dacă v-ați adus aminte unde ați locuit în perioada respectivă. Apartamentul era cu o odaie, cu două odăi? Șase luni de zile ieșeați din apartament, veneați în apartament, copiii plecau la școală și totuși unde se află acest apartament?”, l-a întrebat unul dintre membrii CSM.

În replică, Guzun a declarat că își amintește locația și unele detalii despre imobil, însă nu și adresa exactă.

„Eu cunosc locația unde am locuit, dar nu cunosc adresa exactă. Răspund acum, în 2025, despre niște evenimente din 2019. Cunosc numărul apartamentului și etajul, dar nu adresa exactă”, a explicat magistratul.

Momentul care a atras atenția a venit după intervenția membrei CSM, Livia Mitrofan.

„Dumneavoastră țineți minte cât costau covoarele și donațiile, dar nu țineți minte unde ați locuit jumătate de an?”, a întrebat aceasta.

Corneliu Guzun a respins acuzația, afirmând că informațiile despre donații provin din documentele pe care le deține.

„N-am spus că țin minte donațiile. Eu am documentele. Dacă aș fi avut facturi sau alte acte, le-aș fi prezentat. Donațiile le cunosc din perspectiva documentelor pe care le am”, a răspuns judecătorul.