Membri ai Partidului „Inima Moldovei”, vizați în perchezițiile miliției lui Cernăuțeanu
Membri ai Partidului „Inima Moldovei” au fost vizați în perchezițiile desfășurate în sudul țării, în această dimineață, anunță Irina Vlah, care a declarat că, „după cum am avertizat, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere”. „Motivul e unul inventat și formal”, a scris președinta formațiunii.
„După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere. De dimineață la unii colegi din Partidul Republican „Inima Moldovei” au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real – încercarea de a ne intimida și a ne discredita. Dar, indiferent de aceste încercări, noi rămânem ferm pe poziții – nu vom ceda și vom continua lupta cu regimul galben până la debarcarea acestuia de la guvernare. Adevărul e de partea noastră și noi vom învinge, iar cei care comit acum abuzuri și fărădelegi – vor răspunde!