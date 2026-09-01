Mesaj rar de la Kremlin. Unul dintre oamenii lui Putin trage un semnal de alarmă despre economie, înaintea alegerilor

Un emisar al lui Vladimir Putin a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile care există pentru economie dacă aceasta se concentrează în întregime pe nevoile complexului militar-industrial.

Declarațiile făcute de Boris Titov reprezintă un semnal rar de îngrijorare din cercurile Kremlinului cu privire la presiunea pe care o resimte economia Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Titov, un om de afaceri bogat, a condus o organizație influentă a mediului de afaceri și a candidat la președinția Rusiei în 2018, iar în 2024 a fost numit reprezentant special al lui Vladimir Putin pe lângă organizațiile internaționale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, potrivit Reuters.

„Economiile militare și civile au existat întotdeauna în simbioză peste tot. Multe invenții tehnice care sunt utile pentru toți au provenit din complexul militar-industrial. Cheia constă în menținerea echilibrului”, a declarat Titov pentru RBC.

O economie în „mod «berserk»”

Autoritățile ruse au majorat taxe, au început o redistribuire a activelor, au salutat contribuțiile oferite de companii pentru finanțarea războiului, iar recent i-au amenințat pe proprietarii de afaceri care nu iau suficiente măsuri ca să își protejeze afacerile de dronele ucrainene.

Promotorii războiului și unii oficiali guvernamentali invocă adesea modul în care a fost reorganizată economia sovietică în perioada dictatorului Iosif Stalin, în cel de-Al Doilea Război Mondial, făcând trimitere la sloganul „Totul pentru front, totul pentru victorie”.

Această abordare se confruntă cu o rezistență prudentă, dar în creștere, din partea diverselor sectoare.

„Asta nu este deloc o economie, este un fel de «mod berserk (extrem, n.r.)» care poate exista doar pentru o perioadă foarte limitată și a cărui necesitate ar trebui analizată cu mare atenție”, a spus Titov, în ajunul unui important forum economic la care Putin va participa în această săptămână în Extremul Orient al Rusiei.

RBC, publicația care a realizat interviul, a explicat că termenul „berserk” derivă de la războinicii mitologici nordici care au intrat într-o stare asemănătoare transei, posibil indusă de droguri, care le-a permis să lupte cu ferocitate și să ignore durerea.

Se estimează că economia rusă să va crește cu doar 0,4% în acest an, iar multe sectoare non-militare stagnează sau se micșorează. Rata de creștere ar putea fi afectată de atacurile ucrainene asupra unor obiective economice precum rafinăriile, comercianții online și infrastructura de export de petrol și cereale.

Mesaje similare ale altor oficiali ruși

Declarațiile lui Titov reflectă o declarație a primarului tehnocrat al Moscovei, Serghei Sobianin, care a susținut luna trecută că „uciderea unei economii normale este echivalentă cu uciderea întregii țări”.

Andrei Klepach, economist-șef la banca de dezvoltare de stat, și-a pierdut locul de muncă luna trecută după ce a vorbit într-un discurs public despre provocările economice pe care le generează războiul.

În Rusia vor avea loc alegeri parlamentare în perioada 18-20 septembrie. Singurul partid anti-război a fost exclus din cursă.