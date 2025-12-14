Meteo 14 decembrie 2025: Lapoviță și ploi slabe în unele zone. Minimele prognozate

În nordul țării va cădea lapoviță, iar în centru – ploi slabe. La sud va fi cer noros, potrivit prognozei meteorologilor pentru astăzi. Minimele termice vor fi cuprinse între -2 și +3 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 70-80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -2° și +4°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +2° și +7°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +3° și +9°C.