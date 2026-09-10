Meteo: Cer variabil și temperaturi de până la +32°C

Meteorologii prognozează pentru joi, 10 septembrie, cer variabil pe întreg teritoriul R. Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade Celsius.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de maxim 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 55%, transmite Știri.md.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +12° și +29°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +15° și +31°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +15° și +32°C.