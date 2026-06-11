Nouă întreprinderi de stat, inclusiv două ziare, vor fi lichidate în 2026

Republica Moldova începe procesul de lichidare a întreprinderilor de stat inactive, după o evaluare a agenților economici aflați în gestiunea statului. Până la sfârșitul anului 2026, autoritățile intenționează să lichideze nouă întreprinderi de stat, iar alte 15 urmează să fie reorganizate.

Directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, a declarat că măsurile vin după o analiză efectuată în anul 2024, în urma căreia au fost inițiate mai multe hotărâri de Guvern privind lichidarea întreprinderilor care nu mai desfășoară activitate.

Potrivit acestuia, până la sfârșitul anului viitor, autoritățile își propun reorganizarea a 15 întreprinderi de stat și lichidarea altor nouă agenți economici de stat.

Potrivit documentului APP, entitățile publice propuse pentru lichidare sunt:

Întreprinderea de Stat „Bagos”;

Întreprinderea de Stat Centrul Științific Metodic și Editorial „UniversPedagogic”;

Întreprinderea de Stat Centrul Auto Specializat „Nistru – Tavria”;

Întreprinderea de Stat „Compania Aeriană Moldova”;

Întreprinderea de Stat „Bioreg”;

Întreprinderea de Stat „Registrul Cinematografic”;

Întreprinderea de Stat Revista „Sud-Est”;

Întreprinderea de Stat Publicația periodică ziarul „Moldova Suverană”;

Întreprinderea de Stat Publicația periodică ziarul „Nezavisimaia Moldova”.

Pentru aplicarea hotărârii Guvernului privind lichidarea întreprinderilor de stat, în bugetul Agenției Proprietății Publice pentru anul 2026 au fost prevăzute cheltuieli de 0,5 milioane de lei.

Totodată, autoritățile vor beneficia de resurse suplimentare prevăzute în Planul de creștere economică al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Este vorba despre 2 milioane de lei, bani care vor fi direcționați pentru realizarea procedurilor de lichidare.