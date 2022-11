Mierea de albine: Beneficii pentru sănătate. Cum preparăm cel mai sănătos remediu de miere

1. Raceala si gripa

O bautura traditionala atunci cand esti racit sau esti gripat este sa amesteci miere in apa fierbine, alaturi de lamaie, scortisoara si ghimbir. Este recomandat sa se consume la fiecare doua ore.

2. Tuse

Fierbe, timp de 15 minute, apa in care ai pus o ceapa taiata. Acest amestec are abilitatea de a reduce mucusul si vindeca raceala. Dupa ce lichidul s-a racit adauga o lingura de miere si consuma-l dimineata, la pranz si seara inainte de culcare. De asemenea, taie ceapa si usturoi, amesteca-le cu miere si mananca-le.

3. Acnee si crapaturi ale pielii

Aplica putina miere pe cosuri inainte de a merge la culcare si vei observa ca vor disparea aproape peste noapte datorita proprietatilor sale antibacteriene. De asemenea, mierea de albine usuca ranile si previne iritatia si inflamarea pielii.

4. Rani, arsuri si ulceratii

Bandajeaza rana cu un tifon pe care ai pus in prealabil putina miere. Aceasta este o modalitate excelenta pentru a preveni infectia, indeparteaza miroul usor si reduce inflamatia.

5. Piele uscata

Datorita proprietatilor sale de vindecare, mierea este un ingredient excelent pentru a fi folosita in baie. Poate fi aplicata direct pe pielea uscala sau dizolvata in apa in care faci baie.

6. Buze uscate

Aplica putina miere pe buzele uscate sau crapate si lasa-o putin pentru a le inmuia.

7. Gingivita

Aplica miere direct pe zona afectata. In acest fel problema va fi rezolvata mai repede.

8. Stres

Prepara o bautura relaxanta din roinita, floarea pasiunii si romanita si indulceste-o cu miere pentru a-i creste efectul de calmare.

9. Ulcer

Doua linguri pe zi ar putea fi suficiente indiferent de tipul de miere. Consuma-le pe stomacul gol de 3 ori pe zi timp de 3 saptamani.

10. Ciclul menstrual

Mierea stimuleaza productia de omega 6, un acid gras care regleaza procesele hormonale din organism. Este recomandat sa amesteci o lingura de miere intr-un pahar cu apa calduta sau ceai de plante pe care sa o/il bei o data pe zi.

11. Mahmureala

Consumul de alcool pune presiune asupra ficatului, care are ca efect familiarele simptome are deshidratarii, sete, dureri de cap si ameteala. Bea o ceasca de apa calduta, in care s-a amestecat sucul de la jumatate de lamaie, alaturi de o lingura de miere. Aceasta bautura ajuta la detoxifierea ficatului si reduce efectul consumului de alcool.

12. Par uscat

Amesteca ½ de ceasca de miere si ¼ ceasca de ulei de masline si foloseste compozitia dupa ce ti-ai udat parul (fara sa-l fi samponat). Acoperati pentru 30 de minute capul cu un prosop. Apoi spala-te pe cap asa cum o faci de obicei.

13. Pielea imbatranita

Prepara un amestec antiimbatranire: 2-3 linguri de miere si 7 picaturi de ulei de primula (ajuta la reconstructia celulelor pielii). Adauga 1 picatura de ulei esential de levantica (care inmoaie si dezinfecteaza pielea) si ulei esential de santal (mentine sanatatea pielii si hraneste pielea uscata). Aplica masca pe o fata curata si las-o sa actioneze timp de 30 de minute. Apoi inlatur-o cu apa calduta.

Cel mai delicios remediu: mierea cu scortisoara

Atat mierea cat si scortisoara au proprietati curative deexceptie dar sunt recunoscute si pentru efectul benefic pe care ilau asupra starii de spirit. Cercetari de specialitate au descoperitinsa ca alaturarea celor doua poate si vindeca foarte multe boli.

Revista Weekly World News, care apare in Canada, a publicat in urma cu cativa ani o lista de afectiuni care pot fi vindecate cu ajutorul combinatiei de miere cu scortisoara. Deliciosul amestec intareste imunitatea, fortifica activitatea inimii, distruge germenii din infectiile urinare, are efect antiinflamator, vindeca tusea, elimina dureri de stomac si chiar dureri de dinti. Mierea cu scortisoara poate fi consumata ca atare de 2-3 ori pe zi sau pe paine, la micul dejun. Amestecate in cantitati egale si inghitite, cele doua substante miraculoase reduc balonarea.

