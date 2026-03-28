Mihai Mîțu: Aderarea la UE ar putea soluționa definitiv problema Transnistriei

Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, afirmă că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea contribui decisiv la soluționarea conflictului transnistrean.

Diplomatul a declarat că autoritățile de la Chișinău intenționează să includă populația din regiunea transnistreană în proiectele finanțate de Uniunea Europeană, astfel încât locuitorii din stânga Nistrului să beneficieze direct de avantajele integrării europene.

Potrivit ambasadorului, această abordare ar putea contribui la apropierea regiunii de restul țării și la identificarea unei soluții durabile pentru diferendul transnistrean.

Mihai Mîțu a evidențiat și rolul important al România în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, subliniind sprijinul constant oferit de București.

Totodată, oficialul a menționat contribuția investitorilor români la economia moldovenească, arătând că firmele cu capital românesc asigură peste 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova.