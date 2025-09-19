Mihail Bagas, fostul candidat la primăria Chișinău, condamnat cu suspendare în dosarul de finanțare ilegală a partidului ALDE

Mihail Bagas, care anterior a candidat la funcția de primar, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE).

„Instanța l-a condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare condiționată pe un termen de probațiune egal cu durata pedepsei. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara.

Cauza acestuia a fost disjunsă dintr-un dosar penal aflat în continuare în etapa de urmărire penală. Inculpatul a colaborat cu organul de urmărire penală și a recunoscut că, în iunie 2023, a fost instigat de Ilan Șor, liderul grupului criminal „Șor”, să participe la finanțarea ilegală a partidului politic ALDE, având rolul de intermediar în transmiterea banilor din partea grupului criminal către secretarul general al partidului, în scopul consolidării formațiunii.

În perioada iunie – septembrie 2023, bărbatul a transferat către secretarul general al ALDE suma totală de 452.700 dolari SUA (echivalentul a 8.110.658,98 lei moldovenești), bani proveniți din surse ilegale.

Urmărirea penală a fost realizată cu sprijinul Centrului Național Anticorupție și al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Sentința este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile”, se arată în comunicatul emis de Procuratură.

La 19 septembrie 2023, Mihail Bagas s-a înregistrat în cursa electorală din partea Ligii Oraşelor şi Comunelor.