O grenadă ar fi explodat într-un apartament din Ceadâr-Lunga: Proprietarul a murit

Un bărbat de 51 de ani a murit, iar un altul, în vârstă de 47 de ani, a fost grav rănit în urma unei explozii produse în dimineața zilei de astăzi într-un apartament din Ceadâr-Lunga.

Potrivit Poliției, deflagrația s-a produs într-o locuință din oraș. Proprietarul apartamentului a decedat în urma exploziei, iar celălalt bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Soția proprietarului se afla, de asemenea, în locuință, însă nu a avut de suferit.

Preliminar, oamenii legii presupun că explozia ar fi fost provocată de detonarea unui obiect exploziv, posibil o grenadă.

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru a stabili proveniența obiectului, modul în care acesta a ajuns în apartament și toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.