Mii de consumatori din cinci raioane au rămas fără energie electrică

Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au provocat deconectări neprogramate ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova.

Potrivit Premier Energy Distribution, la ora 06:00, fără curent electric au rămas 1.222 de consumatori din două raioane, Criuleni (localitățile Bălțata și Vlăduleni) – 401 consumatori și raionul Ialoveni (localitatea Ulmu) – 821 de consumatori.

Pentru remedierea situației, 17 echipe de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

Totodată, RED-Nord a anunțat deconectări neprogramate pentru 2.766 de consumatori din trei raioane:

Raionul Sângerei (localitățile Prepelița și Pepeni) – 6 consumatori

Raionul Edineț (orașul Cupcini și alte șase localități) – 2.247 de consumatori

Raionul Drochia (localitatea Ochiul Alb) – 513 consumatori

Operatorii de distribuție dau asigurări că situația este monitorizată permanent, iar alimentarea cu energie va fi restabilită în cel mai scurt timp, în funcție de evoluția condițiilor meteo.