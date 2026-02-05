AND: Circulația rămâne dificilă pe mai multe drumuri naționale

Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, din cauza poleiului format pe carosabil, condițiile de circulație rămân dificile pe mai multe drumuri naționale, existând un risc sporit pentru participanții la trafic.

Intervențiile se desfășoară la nivel național, iar echipele de drumari sunt mobilizate continuu pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere și menținerea siguranței traficului. Potrivit autorității, toată tehnica disponibilă este antrenată pentru restabilirea circulației pe sectoarele afectate.

Se acționează atât mecanizat, cât și manual, cu utilaje și materiale antiderapante, pe toate traseele unde sunt semnalate depuneri de polei sau carosabil alunecos.

La această oră, drumurile G103 și G40 sunt blocate, însă se intervine pentru deblocarea acestora. Totodată, pe traseul M5, în raionul Strășeni, localitatea Codreanca, camioanele sunt staționate pe acostament până la finalizarea lucrărilor.

Intervenții sunt în desfășurare și pe alte sectoare afectate, inclusiv pe R21 – direcția Morozeni, G81 – sectorul Strășeni, G13 – sectorul Soroca, precum și pe drumurile R15, G25 și G24, unde echipele acționează pentru restabilirea condițiilor normale de circulație.

Administrația Națională a Drumurilor mai atenționează că, pe unele trasee naționale, circulația se desfășoară în condiții de ceață densă, ceea ce reduce vizibilitatea și impune prudență sporită.

Echipele de drumari rămân în teren și continuă acțiunile de patrulare și combatere a lunecușului, iar autoritățile vor reveni periodic cu informații actualizate privind starea drumurilor.

Participanții la trafic sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de conducere la condițiile de drum, să respecte restricțiile temporare impuse și, pe cât posibil, să evite deplasările neesențiale.

Condițiile de drum rămân dificile și necesită prudență maximă din partea tuturor conducătorilor auto.