Un drum proaspăt reparat a ajuns deja degradat. Cine a efectuat lucrările

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), în urma notificărilor recepționate de la participanții la trafic care circulă pe acest traseu, privind apariția unor degradări locale ale carosabilului, un specialist al AND s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației din teren.

Ulterior constatărilor efectuate, AND a venit cu precizări privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 11,66 – 15,60, sectorul cuprins între M5 – Cîșla, raionul Telenești.

„Menționăm că obiectivul dat este în proces de execuție, nefinalizat, iar în urma verificărilor efectuate în teren au fost constatate neconformități locale ale stratului rutier, manifestate prin denivelări minore ale carosabilului, pe un segment scurt de drum”, se arată în comunicatul AND.

Întreprinderea statului susţine că antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor a fost notificat oficial cu privire la remedierea neconformităților constatate, iar recepționarea obiectivului dat va fi efectuată doar după înlăturarea integrală a neconformităților identificate.

„Subliniem faptul că lucrările neconforme, care nu respectă standardele și normativele tehnice în vigoare, nu sunt acceptate și nu sunt recepționate. Supravegherea obiectivului este asigurată atât până la finalizarea lucrărilor, cât și pe întreaga perioadă de garanție”, precizează AND.

Datele analizate de Mold-Street.com arată că lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 11,66 – 15,60, sectorul cuprins între M5 – Cîșla, raionul Telenești sunt efectuate de SRL Nisip SI din Verejeni, Teleneşti, deţinută şi administrată de Nicoale Străjescu.

Compania a câştigat anul trecut procedura de achiziţie pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a acestui segment de drum, iar contractul semnat în august 2025 cu AND are o valoare de 19,4 milioane lei (fără TVA), banii fiind alocaţi din Fondul Rutier.

AND reamintește cetățenilor că pot semnala orice situații apărute pe drumurile naționale, apelând non-stop Serviciul Operativ al AND la numerele de telefon (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.