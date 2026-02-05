Armata Națională intervine la Strășeni pentru deblocarea drumurilor

Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate de autoritățile publice locale din raionul Strășeni pentru a acorda suport în urma condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit informațiilor oficiale, geniștii militari din cadrul Batalionului Geniu „Codru” urmează să intervină pentru deblocarea accesului către satul Gălești, unde circulația este blocată în totalitate.

Totodată, militarii vor acționa și în municipiul Strășeni, unde vor împrăștia material antiderapant pe căile de acces către instituțiile administrative și sociale. Printre acestea se numără spitalul, Centrul Medicilor de Familie, precum și instituțiile preșcolare.

Intervențiile au drept scop asigurarea accesului populației la serviciile esențiale și sprijinirea autorităților locale în gestionarea situației create de condițiile meteo.