Circulația pe M5 a fost restabilită după blocajul provocat de polei

Circulația pe traseul M5, în raionul Strășeni, localitatea Codreanca, a fost reluată după ce blocajul provocat de condițiile meteo a fost înlăturat, potrivit unui anunț al Administrației Naționale a Drumurilor.

Anterior, mai multe camioane au fost staționate pe acostament, deplasarea fiind imposibilă din cauza poleiului format pe carosabil. La fața locului au intervenit echipele de drumari, iar polițiștii au monitorizat situația pentru siguranța participanților la trafic.

Administrația Națională a Drumurilor precizează că intervențiile de combatere a lunecușului continuă pe mai multe drumuri naționale, iar participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Autoritățile recomandă șoferilor să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum, întrucât condițiile meteo pot genera dificultăți temporare de circulație și pe alte sectoare.