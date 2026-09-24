Milioane de lei pe an pentru chiria Energocom. Banii ajung la familia lui Topalo

Energocom achită anual aproximativ 6,37 milioane de lei, fără TVA, pentru sediul în care activează din toamna anului 2025. Lunar, compania de stat plătește circa 530.000 de lei pentru un spațiu de peste 2.200 de metri pătrați, iar o parte din aceste cheltuieli este inclusă în costurile aferente furnizării reglementate a gazelor naturale.

Jurnaliștii de la Zdg.md scriu că Energocom activează în prezent într-un imobil de 2.202,7 metri pătrați de pe strada Ion Creangă 6V din Chișinău. Compania plătește 12 euro pentru un metru pătrat, fără TVA, ceea ce ridică valoarea chiriei la aproximativ 530.000 de lei lunar sau 6,37 milioane de lei anual. În noul sediu, compania s-a mutat la 1 octombrie 2025.

Potrivit actelor cadastrale, imobilul aparține companiei „Malvicon-Plus” SRL, deținută de Victoria Malai, partenera de viață a omului de afaceri Arcadie Topalo. Acesta este vizat într-un dosar penal pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani.

Topalo a mai fost condamnat în 2017 pentru infracțiuni similare. Atunci, instanța l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare, după aplicarea legii amnistiei. Conform sentinței, acesta și-a recunoscut vina într-unul dintre episoade și s-a obligat să recupereze, împreună cu ceilalți inculpați, prejudiciul de 36 de milioane de lei provocat bugetului de stat.

Din cele 6,37 milioane de lei achitate anual pentru chirie, aproximativ 4,4 milioane de lei au fost acceptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică drept cheltuieli aferente activității reglementate de furnizare a gazelor naturale.

Suma reprezintă aproximativ 69% din costul total al chiriei. Restul de circa 31% este atribuit altor activități ale Energocom, inclusiv celor nereglementate, precum furnizarea energiei electrice.

Energocom susține însă că impactul chiriei asupra facturii consumatorului este redus. În structura prețurilor reglementate în vigoare de la 1 septembrie 2026, componenta aferentă chiriei reprezintă aproximativ 0,0097 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale consumat, adică mai puțin de un ban. La o mie de metri cubi, aproximativ 9,65 lei din preț reprezintă cheltuielile pentru chirie.

Energocom a precizat că nu a organizat o licitație pentru selectarea sediului. Compania afirmă că a analizat opt spații disponibile pe piața imobiliară, identificate inclusiv prin intermediul agenților imobiliari și al platformelor de anunțuri.

Ofertele analizate aveau prețuri cuprinse între 10 și 18 euro pentru un metru pătrat. Spațiul de pe strada Ion Creangă a fost oferit inițial la 15 euro/m2, însă, în urma negocierilor, prețul a fost redus la 12 euro/m2. Proprietarul și-a asumat și unele lucrări de amenajare. Imobilul dispune, totodată, de 40 de locuri de parcare.

Decizia privind noul sediu a fost aprobată de Consiliul Energocom la 17 septembrie 2025, iar în ziua următoare Agenția Proprietății Publice, acționarul unic al companiei, a aprobat modificarea sediului.

Energocom explică mutarea prin extinderea activității. Numărul angajaților ar fi crescut de la aproximativ 20 la peste 200, iar vechiul sediu, de aproximativ 750 de metri pătrați, nu mai corespundea necesităților companiei și nu dispunea de spații dedicate deservirii consumatorilor.

În ceea ce privește legăturile proprietarului imobilului cu Arcadie Topalo, Energocom afirmă că, la selectarea sediului, a luat în considerare informațiile și documentele disponibile oficial. Compania susține că nu existau restricții legale, sancțiuni sau alte impedimente reflectate în registrele oficiale care să împiedice încheierea contractului.

Contract de 4,6 milioane de lei cu o firmă afiliată anterior lui Topalo

Jurnaliștii mai scriu că, în noiembrie 2025, la aproximativ o lună după mutarea în noul sediu, Energocom a atribuit un contract de 4,6 milioane de lei companiei „Esempla Systems”, pentru dezvoltarea unui sistem financiar integrat. Firma a fost singurul participant la licitație.

Arcadie Topalo a figurat drept fondator al „Esempla Systems” până în 2023. În prezent, potrivit datelor publice, compania este fondată și administrată de Dorin Grițcan. Deși sediul juridic este înregistrat pe strada Calea Ieșilor, firma își desfășoară activitatea la aceeași adresă, Ion Creangă 6V, unde se află și Energocom.

Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că oferta companiei a fost verificată pe baza informațiilor oficiale, în care Topalo nu figurează drept beneficiar, iar prețul propus era mai mic decât bugetul estimat în planul de achiziții. Buzatu a mai spus că nu știa că firma își desfășoară activitatea la aceeași adresă cu Energocom.

Jurnaliștii de la Zdg.md au constatat că, din 2025, „Esempla Systems” a semnat cinci contracte cu Agenția Servicii Publice, Chișinăugaz și Moldovagaz, valoarea totală fiind de aproximativ 64 de milioane de lei. Aproape 56 de milioane de lei reprezintă un contract cu Chișinăugaz pentru dezvoltarea unui sistem informațional destinat activității de distribuție a gazelor naturale.

Administratorul „Esempla Systems”, Dorin Grițcan, a confirmat rezilierea contractului încheiat anterior cu Moldovagaz. Întrebat despre relațiile actuale dintre companie și Arcadie Topalo, acesta nu a oferit un răspuns direct, invocând confidențialitatea relațiilor de afaceri.

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